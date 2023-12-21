Трамп може зірвати угоду в Конгресі США для допомоги Україні — лідер демократів Шумер

Шумер заявив, що законодавці від Республіканської партії можуть зіткнутися з нападками Трампа, якщо підуть на угоду щодо кордону та допомоги Україні

Дональд Трамп (Фото: EPA/AMANDA SABGA)

Лідер більшості Демократичної партії в Сенаті США Чак Шумер заявив, що 45-й президент Дональд Трамп може зірвати угоду в Конгресі щодо безпеки кордонів та подальшої допомоги Україні. Про це він повідомив у інтерв'ю виданню Politico.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Трамп може вплинути на низку республіканських законодавців, щоб вони не підтримували допомогу Україні.

"Він є величезною політичною силою в цій партії. І питання в тому, чи вчинять вони правильно, навіть незважаючи на те, що знають, що Дональд Трамп найогиднішим і найзлішим чином нападе на них?" — сказав Шумер.

Він зазначив, що республіканці стоять перед дилемою – вони знають, що передача допомоги Україні буде правильним кроком, але бояться нападок Трампа.

"І вони знають, що нам треба щось зробити на кордоні. І ми готові зустрітися з ними на пристойній частині шляху. Але вони також мають привид Дональда Трампа", — заявив сенатор.

Учора на брифінгу речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Білий дім також сподівається на погодження фінансування для України на початку січня.

6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він підкреслив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні, – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

13 грудня повідомлялося, що деякі американські конгресмени вважали правильним залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до пуття питання про додаткове фінансування для України та безпеки кордонів США, а не "бездумно" піти на канікули.

Читайте також: США можуть прийняти допомогу Україні в середині січня, вивчаємо "план Б" – конгресмен