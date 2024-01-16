Трамп начал выигрывать праймериз республиканцев. Кулеба: Украина не будет лезть в выборы

Кулеба заявил, что не хочет, чтобы Украина занимала видное место в американской предвыборной кампании

Дональд Трамп (Фото: Peter Foley/EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "ничего не боится", комментируя возможное возвращение 45-го президента США Дональда Трампа в Белый дом. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

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По его словам, ему не хотелось бы, чтобы Украина занимала видное место в американской предвыборной кампании.

"Я надеюсь, что Украина станет вопросом, который объединяет, а не разделяет", — сказал Кулеба.

Он отметил, что Киев "ничего не боится", отвечая на вопрос, беспокоит ли его перспектива возвращения Трампа.

"Украина не будет вмешиваться в выборы в США", — подчеркнул дипломат.

Согласно предварительным результатам голосования, Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове после завершения подсчета почти в 50% округов.

Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников относительно гипотетического лидерства Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

Трамп считает, что НАТО "ненадлежаще относится" к США.

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