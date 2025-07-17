Топкомандувач НАТО працює над якнайшвидшою передачею Patriot Україні
Відбувається підготовка до якнайшвидшого передання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot для України. Про це заявив керівник Європейського командування США та головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич, передає агенція Reuters.
"Ми дуже тісно співпрацюємо з німцями над передачею Patriot. Я отримав вказівку зробити це якомога швидше", – заявив військовий.
Він додав, що не має уявлення про те, яка кількість систем Patriot може бути вивільнена для постачання Україні: "Буде ще багато чого, ми будемо рухатися так швидко, як тільки зможемо".
За даними поінформованого співбесідника Reuters, зустріч партнерів - для пошуку додаткових Patriot для України, на якій головуватиме Гринкевича, може відбутися 23 липня.
Очікується, що ця зустріч на рівні експертів відбудеться у штабі Верховного головнокомандування Об'єднаних збройних сил НАТО у Бельгії, завив співрозмовець.
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