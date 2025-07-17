Топкомандувач НАТО працює над якнайшвидшою передачею Patriot Україні

Командувач Гринкевич заявив, що союзники просуватимуться "так швидко, як тільки зможуть"

Пускові установки Patriot (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Відбувається підготовка до якнайшвидшого передання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot для України. Про це заявив керівник Європейського командування США та головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич, передає агенція Reuters.

"Ми дуже тісно співпрацюємо з німцями над передачею Patriot. Я отримав вказівку зробити це якомога швидше", – заявив військовий.

Він додав, що не має уявлення про те, яка кількість систем Patriot може бути вивільнена для постачання Україні: "Буде ще багато чого, ми будемо рухатися так швидко, як тільки зможемо".

За даними поінформованого співбесідника Reuters, зустріч партнерів - для пошуку додаткових Patriot для України, на якій головуватиме Гринкевича, може відбутися 23 липня.

Очікується, що ця зустріч на рівні експертів відбудеться у штабі Верховного головнокомандування Об'єднаних збройних сил НАТО у Бельгії, завив співрозмовець.

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