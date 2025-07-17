Топ-командующий НАТО работает над скорейшей передачей Patriot Украине

Пусковые установки Patriot (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Идет подготовка к скорейшей передаче дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Об этом заявил руководитель Европейского командования США и главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, передает агентство Reuters.

"Мы очень тесно сотрудничаем с немцами над передачей Patriot. Я получил указание сделать это как можно скорее", – заявил военный.

Новость дополняется...