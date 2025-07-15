Писториус: Решение о Patriot для Украины будет принято за несколько дней или недель

ЗРК Patriot (Фото: EPA)

Германия и США примут решение о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны Patriot в течение нескольких дней или недель. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с министром обороны США Питом Хегсетом, передает Reuters.

Писториус заявил, что переговоры будут продолжены на рабочем уровне для окончательного согласования деталей, включая количество пусковых установок и ракет, которые могут быть включены в соглашение.

По его словам, если сделка будет заключена, первая система Patriot может быть отправлена в Украину в течение нескольких месяцев.

"Система Patriot, о которой мы сейчас говорим, что должна поступить в Украину, будет доставлена только через несколько месяцев. Так что сейчас мы говорим о днях, возможно, неделях, пока будет принято решение. Но потом это произойдет очень быстро", – сказал Писториус.

Однако он отказался комментировать, обсуждались ли на переговорах также наступательные вооружения для Киева.

"Учитывая нашу ситуацию с поставками и обслуживанием Patriot, мы не можем передать еще одну систему, но готовы купить две такие системы, учитывая необходимость, которую мы все не можем игнорировать, что Украине нужно больше систем", – сказал министр.

Писториус также сообщил, что Берлин направил в Вашингтон запрос на приобретение американских ракетных установок "Тайфун", а решение о размещении заказа будет принято позже.

Он назвал эту систему потенциальным временным решением, пока европейские партнеры работают над разработкой собственного наземного оружия большой дальности.

"Вместе с Великобританией и другими партнерами мы разрабатываем наземные системы большой дальности, но это займет от семи до десяти лет. Вот почему нам нужно промежуточное решение", – сказал Писториус журналистам.

По словам министра, "Тайфун", способный запускать ракеты с дальностью около 2000 км, может заполнить пробел между развертыванием американских ракет большой дальности в Германии, запланированным на 2026 год, и разработкой европейского оружия большой дальности, базирующегося на наземных носителях.