Пісторіус: Рішення щодо Patriot для України буде протягом декількох днів або тижнів

Німеччина запропонувала купити американські Patriot і поставити їх в Україну

ЗРК Patriot (Фото: EPA)

Німеччина і США ухвалять рішення про відправлення двох систем протиповітряної оборони Patriot до України протягом декількох днів або тижнів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після переговорів з міністром оборони США Пітом Гегсетом, передає Reuters.

Пісторіус заявив, що переговори триватимуть на робочому рівні для остаточного узгодження деталей, включно з кількістю пускових установок і ракет, які можуть бути додані до угоди.

За його словами, якщо угода буде укладена, перша система Patriot може бути відправлена в Україну протягом декількох місяців.

"Система Patriot, про яку ми зараз кажемо, що має потрапити до України, буде доставлена лише через місяці. Тож зараз ми говоримо про дні, можливо, тижні, поки буде ухвалено рішення. Але потім це станеться дуже швидко", – сказав Пісторіус.

Проте він відмовився коментувати, чи йшлося на переговорах також про наступальні озброєння для Києва.

"З огляду на нашу ситуацію щодо постачання та обслуговування Patriot ми не можемо передати ще одну систему, але готові купити дві такі системи з огляду на необхідність, яку ми всі не можемо ігнорувати, що Україні потрібно більше систем", – сказав міністр.

Пісторіус також повідомив, що Берлін надіслав до Вашингтона лист із запитом на придбання американських ракетних установок "Тайфун", а рішення про розміщення замовлення ухвалять пізніше.

Він назвав цю систему потенційним проміжним рішенням, поки європейські партнери працюють над розробкою власних наземних далекобійних озброєнь.

"Разом з Великою Британією та іншими партнерами ми розробляємо наземні системи великої дальності, але це займе від семи до десяти років. Ось чому нам потрібне проміжне рішення", – сказав Пісторіус журналістам.

За словами міністра, "Тайфун", здатний запускати ракети з дальністю близько 2000 км, може заповнити прогалину між розгортанням американських ракет дальнього радіуса дії в Німеччині, запланованим на 2026 рік, і розробкою європейської зброї дальнього радіуса дії, що базується на наземних носіях.