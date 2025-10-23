Ще дві держави доєдналися до ініціативи із закупівлі американської зброї для ЗСУ

Фінляндія виділить 100 млн євро на зброю для України в межах ініціативи PURL

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Ще дві держави НАТО доєдналися до ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для України. Про це на брифінгу в Брюсселі повідомив президент Володимир Зеленський.

Він подякував всім, хто бере участь у програмі, адже це дає змогу Україні отримувати ракети до протиповітряної оборони, щоб захищатися від російських атак.

"І сьогодні вдячні Фінляндії та Іспанії за те, що вони доєдналися до цієї програми", – сказав Зеленський.

PURL – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами Альянсу постачання озброєння американського виробництва.

Механізм дозволяє країнам-партнерам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого зі США та НАТО.

ДОПОВНЕНО О 18:12. Згодом Зеленський повідомив, що зустрівся у Брюсселі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. За його словами, Фінляндія виділить 100 млн євро на зброю для України в межах ініціативи PURL. Також Зеленський подякував фінському прем’єру за нещодавно оголошений 30-й оборонний пакет на 52 млн євро.

15 жовтня Рютте заявляв, що більш ніж половина з-поміж 32 держав-членів НАТО приєдналися до ініціативи PURL.

22 жовтня він розповів, що зброя на перші кілька мільярдів доларів, оплачена європейськими союзниками, вже відправлена зі США до України.