Українська делегація доповіла Зеленському про переговори у США: основні тези
Українська делегація доповіла президенту Володимиру Зеленському деталі перемовин у США. Він повідомив, що на зустрічі обговорили ті речі, які не можуть звучати телефоном.
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров повідомив про основні акценти американської сторони в діалозі. Перемовини базувалися на основі документа, який був погоджений під час зустрічі в Женеві, і під час перемовин у Флориді його доопрацювали.
За участі розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації певних кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню. За словами президента, розвідка передаватиме союзникам дані про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування європейських рішень.
Окрім цього, українські дипломати працюють з усіма партнерами, щоб європейські країни та інші учасники "коаліції охочих" були залучені до напрацювання рішень.
Зеленський поінформував команду про розмови з лідерами ЄС та спецпредставником США Стівом Віткоффом, які відбулися напередодні в Парижі. За його словами, Росія вже почала нові дезінформаційні кампанії на тлі зустрічі Віткоффа з диктатором Володимиром Путіним.
Президент доручив продовжити конструктивну роботу з командою президента США Дональда Трампа. Зокрема, Умєров буде на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей.
"Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно: ми зацікавлені в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами", – наголосив він.
- За результатами переговорів у Флориді держсекретар Рубіо заявив, що попереду ще "багато роботи" стосовно мирного плану, але позитивно оцінив зустріч. Глава української делегації Умєров зауважив, що Вашингтон поділяє ключові цілі Києва.
- Вдень 1 грудня Зеленський та європейські партнери мали розмову з главою української делегації Умєровим та спецпосланцем Трампа Віткоффом, який має вирушити до диктатора РФ Путіна наступного дня.
- За даними ABC News, у Флориді не сталось зрушень щодо вимоги Росії здати український Донбас. А CNN повідомляло, що США можуть укласти окремий договір із Росією про невступ України до НАТО.
