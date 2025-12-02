Украинская делегация доложила Зеленскому о переговорах в США: основные тезисы
Украинская делегация доложила президенту Владимиру Зеленскому детали переговоров в США. Он сообщил, что на встрече обсудили те вещи, которые не могут звучать по телефону.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил об основных акцентах американской стороны в диалоге. Переговоры базировались на основе документа, который был согласован во время встречи в Женеве, и во время переговоров во Флориде его доработали.
При участии разведок состоялось обсуждение с американской стороной перспективы реализации определенных шагов на фронте и проблематики обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня. По словам президента, разведка будет передавать союзникам данные об истинных намерениях России и ее попытках использовать дипломатическую работу как прикрытие для ослабления санкций и блокирование европейских решений.
Кроме этого, украинские дипломаты работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и другие участники "коалиции желающих" были привлечены к наработке решений.
Зеленский проинформировал команду о разговорах с лидерами ЕС и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, которые состоялись накануне в Париже. По его словам, Россия уже начала новые дезинформационные кампании на фоне встречи Уиткоффа с диктатором Владимиром Путиным.
Президент поручил продолжить конструктивную работу с командой президента США Дональда Трампа. В частности, Умеров будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч.
"Украина воспринимает всю дипломатическую работу абсолютно серьезно: мы заинтересованы в настоящем мире и в гарантированной безопасности. Именно такую заинтересованность надо выдавить с российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами", – подчеркнул он.
- По результатам переговоров во Флориде госсекретарь Рубио заявил, что впереди еще "много работы" по мирному плану, но положительно оценил встречу. Глава украинской делегации Умеров отметил, что Вашингтон разделяет ключевые цели Киева.
- Днем 1 декабря Зеленский и европейские партнеры разговаривали с главой украинской делегации Умеровым и спецпосланником Трампа Уиткоффом, который должен отправиться к диктатору РФ Путину на следующий день.
- По данным ABC News, во Флориде не произошло сдвигов относительно требования России сдать украинский Донбасс. А CNN сообщало, что США могут заключить отдельный договор с Россией о невступлении Украины в НАТО.
Комментарии (0)