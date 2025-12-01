Во Флориде не произошло сдвигов насчет требования России сдать украинский Донбасс – ABC News
Во время переговоров во Флориде 30 ноября не произошло сдвигов относительно требования страны-агрессора РФ сдать неоккупированную часть украинского Донбасса, заявляет телеканал ABC News со ссылкой на собеседника, информированного о переговорах.
По его словам, Россия все еще не готова обсуждать любую форму прекращения огня, а Украина не желает уступать свою территорию.
Кроме этого, собеседник рассказал, что во время переговоров во Флориде Украина и США обсуждали гарантии безопасности для Киева, а также судьбу миллиардов долларов замороженных активов России и возможные выборы в Украине.
Вопрос этих активов был "ключевым" для россиян, отметил собеседник медиа.
В день встречи собеседник медиа Axios заявлял, что во Флориде Штаты хотели устранить разногласия по вопросам территории и гарантий безопасности. Собеседник издания The Wall Street Journal отмечал, что на переговорах должны были обсудить вопросы графика проведения выборов в Украине, возможности "обмена территориями" между РФ и Украиной, а также другие пункты, которые еще не решили между собой Вашингтон и Киев.
На следующий день после встречи во Флориде президент Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос является самым сложным в мирном плане, добавив, что только о нем во Флориде говорили шесть с половиной часов.
- По результатам переговоров во Флориде госсекретарь Рубио заявил, что впереди еще "много работы" по мирному плану, но положительно оценил встречу. Глава украинской делегации Умеров заметил, что Вашингтон разделяет ключевые цели Киева.
- Днем 1 декабря Зеленский и европейские партнеры разговаривали с главой украинской делегации Умеровым и спецпосланником Трампа Уиткоффом, который должен отправиться к диктатору РФ Путину на следующий день.
