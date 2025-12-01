Во Флориде не произошло сдвигов насчет требования России сдать украинский Донбасс – ABC News

Москва все еще не готова обсуждать перемирие, а Киев не желает уступать свою территорию, заметил собеседник медиа

Делегации США и Украины на переговорах во Флориде 30 ноября 2025 года (Фото: Telegram-канал секретаря СНБО Рустема Умерова)

Во время переговоров во Флориде 30 ноября не произошло сдвигов относительно требования страны-агрессора РФ сдать неоккупированную часть украинского Донбасса, заявляет телеканал ABC News со ссылкой на собеседника, информированного о переговорах.

По его словам, Россия все еще не готова обсуждать любую форму прекращения огня, а Украина не желает уступать свою территорию.

Кроме этого, собеседник рассказал, что во время переговоров во Флориде Украина и США обсуждали гарантии безопасности для Киева, а также судьбу миллиардов долларов замороженных активов России и возможные выборы в Украине.

Вопрос этих активов был "ключевым" для россиян, отметил собеседник медиа.

В день встречи собеседник медиа Axios заявлял, что во Флориде Штаты хотели устранить разногласия по вопросам территории и гарантий безопасности. Собеседник издания The Wall Street Journal отмечал, что на переговорах должны были обсудить вопросы графика проведения выборов в Украине, возможности "обмена территориями" между РФ и Украиной, а также другие пункты, которые еще не решили между собой Вашингтон и Киев.

На следующий день после встречи во Флориде президент Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос является самым сложным в мирном плане, добавив, что только о нем во Флориде говорили шесть с половиной часов.