"Шесть с половиной часов говорили лишь о территориях". Зеленский сообщил, что сейчас с переговорами

Владимир Зеленский (Фото: CHRISTOPHE ENA / EPA)

Территориальный вопрос является самым сложным в мирном плане для окончания российско-украинской войны – этому аспекту на переговорах во Флориде посвятили много часов. Об этом, комментируя ход переговоров, сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже.

Глава государства рассказал, что американо-украинские переговоры были и 30 ноября, и продолжились 1 декабря: "Встречи – это процесс, он еще не закончился".

"Скажу откровенно: вопрос территориальный – самый сложный", – акцентировал президент.

Вторым основным вопросом он назвал финансирование восстановления Украины, которое "непросто и сложно" принять без европейских партнеров, поскольку "деньги находятся в Европе".

"И вопрос гарантий безопасности, что очень важно: конкретика от США, конкретика от Европы. То есть, я бы сказал, что это три главных темы, магистрали, и в тот же момент – триггер. Здесь надо быть очень осторожными", – добавил президент.

Он поблагодарил переговорную группу, отметив, что мирный план "выглядит лучше".

"Чтобы было примерно понятно: по вопросам разного характера, различных областей территориальных – разговор был шесть с половиной часов вчера. Только по соответствующим таким пунктам", – рассказал Зеленский.

Что касается дальнейших переговоров, президент отметил, что представители США поделились с Украиной своими видениями и теперь хотят предоставить их российской стороне.

"Я получу [полный] фидбек от нашей делегации – потому что не по телефону – завтра. Они прилетят в Ирландию и мне пошагово скажут, где мы [находимся] в их переговорах. И так же я понимаю, что Соединенные Штаты [получат] реакцию российской стороны", – рассказал глава государства.

После этого, добавил он, Украина увидит, где "мы примерно находимся", и потом также состоятся обсуждения Киева с европейскими партнерами по вышеупомянутым пунктам мирного плана.

"И мы ожидаем дискуссии с президентом США [Дональдом Трампом] по, наверное, ключевым аспектам, которые очень непростые", – подытожил Зеленский.

Конкретики относительно пунктов мирного плана он не привел.