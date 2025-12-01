"Шість з половиною годин говорили лише про території". Зеленський повідомив, що зараз з перемовинами

Володимир Зеленський (Фото: CHRISTOPHE ENA / EPA)

Територіальне питання є найскладнішим у мирному плані для закінчення російсько-української війни – цьому аспекту на переговорах у Флориді присвятили багато годин. Про це, коментуючи перебіг перемовин, повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з французьким колегою Емманюелем Макроном у Парижі.

Глава держави розповів, що американо-українські переговори були й 30 листопада, й продовжились 1 грудня: "Зустрічі – це процес, він ще не закінчився".

"Скажу відверто: питання територіальне – найскладніше", – акцентував президент.

Другим основним питання він назвав фінансування відновлення України, яке "непросто й складно" ухвалити без європейських партнерів, оскільки "гроші знаходяться у Європі".

"І питання гарантій безпеки, що дуже важливо: конкретика від США, конкретика від Європи. Тобто, я б сказав, що це три головних теми, магістралі, і в той самий момент – тригер. Тут треба бути дуже обережними", – додав президент.

Він подякував переговорній групі, зауваживши, що мирний план "виглядає краще".

"Щоб було приблизно зрозуміло: щодо питань різного характеру, різних областей територіальних – розмова була шість з половиною годин вчора. Тільки щодо відповідних таких пунктів", – розповів Зеленський.

Стосовно подальших переговорів, президент зазначив, що представники США поділились з Україною своїми баченнями й тепер хочуть надати їх російській стороні.

"Я отримаю [повний] фідбек від нашої делегації – бо не телефоном – завтра. Вони прилетять в Ірландію і мені покроково скажуть, де ми [перебуваємо] в їхніх перемовинах. І так само я розумію, що Сполучені Штати [отримають] реакцію російської сторони", – розповів глава держави.

Після цього, додав він, Україна побачить, де "ми приблизно перебуваємо", й потім також відбудуться обговорення Києва з європейськими партнерами щодо вищезгаданих пунктів мирного плану.

"І ми очікуємо дискусії з президентом США [Дональдом Трампом] за, напевно, ключовими аспектами, які дуже непрості", – підсумував Зеленський.

Конкретики щодо пунктів мирного плану він не навів.