У Флориді не сталось зрушень щодо вимоги Росії здати український Донбас – ABC News

Москва все ще не готова обговорювати перемир'я, а Київ не бажає поступатися своєю територією, зауважив співрозмовник медіа

Делегації США та України на переговорах у Флориді 30 листопада 2025 року (Фото: Telegram-канал секретаря РНБО Рустема Умєрова)

Під час переговорів у Флориді 30 листопада не відбулося зрушень щодо вимоги країни-агресора РФ здати неокуповану частину українського Донбасу, заявляє телеканал ABC News з посиланням на співрозмовника, поінформованого про зустріч.

За його словами, Росія все ще не готова обговорювати будь-яку форму припинення вогню, а Україна не бажає поступатися своєю територією.

Окрім цього, співбесідник розповів, що під час переговорів у Флориді Україна та США обговорювали гарантії безпеки для Києва, а також долю мільярдів доларів заморожених активів Росії й можливі вибори в Україні.

Питання цих активів було "ключовим" для росіян, зауважив співрозмовець медіа.

У день зустрічі співбесідник медіа Axios заявляв, що у Флориді Штати хотіли усунути розбіжності щодо питань території та гарантій безпеки. Співрозмовник видання The Wall Street Journal зазначав, що на перемовинах мали обговорити питання графіка проведення виборів в Україні, можливості "обміну територіями" між РФ та Україною, а також інші пункти, які ще не вирішили між собою Вашингтон і Київ.

Наступного дня після зустрічі президент Володимир Зеленський заявив, що територіальне питання є найскладнішим у мирному плані, додавши, що лише про нього у Флориді говорили шість з половиною годин.