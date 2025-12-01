У Флориді не сталось зрушень щодо вимоги Росії здати український Донбас – ABC News
Під час переговорів у Флориді 30 листопада не відбулося зрушень щодо вимоги країни-агресора РФ здати неокуповану частину українського Донбасу, заявляє телеканал ABC News з посиланням на співрозмовника, поінформованого про зустріч.
За його словами, Росія все ще не готова обговорювати будь-яку форму припинення вогню, а Україна не бажає поступатися своєю територією.
Окрім цього, співбесідник розповів, що під час переговорів у Флориді Україна та США обговорювали гарантії безпеки для Києва, а також долю мільярдів доларів заморожених активів Росії й можливі вибори в Україні.
Питання цих активів було "ключовим" для росіян, зауважив співрозмовець медіа.
У день зустрічі співбесідник медіа Axios заявляв, що у Флориді Штати хотіли усунути розбіжності щодо питань території та гарантій безпеки. Співрозмовник видання The Wall Street Journal зазначав, що на перемовинах мали обговорити питання графіка проведення виборів в Україні, можливості "обміну територіями" між РФ та Україною, а також інші пункти, які ще не вирішили між собою Вашингтон і Київ.
Наступного дня після зустрічі президент Володимир Зеленський заявив, що територіальне питання є найскладнішим у мирному плані, додавши, що лише про нього у Флориді говорили шість з половиною годин.
- За результатами переговорів у Флориді держсекретар Рубіо заявив, що попереду ще "багато роботи" стосовно мирного плану, але позитивно оцінив зустріч. Глава української делегації Умєров зауважив, що Вашингтон поділяє ключові цілі Києва.
- Вдень 1 грудня Зеленський та європейські партнери мали розмову з главою української делегації Умєровим та спецпосланцем Трампа Віткоффом, який має вирушити до диктатора РФ Путіна наступного дня.
