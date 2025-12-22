Виткофф после встречи с россиянами верит в их стремление к "миру". Дмитриев говорит – дальше Москва
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф по результатам встреч со спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым назвал переговоры "продуктивными и конструктивными". Такое мнение он высказал в сети Х.
"Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в решении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", – говорится в сообщении.
Уиткофф добавил, что в состав американской делегации входил он, Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.
В свою очередь Дмитриев после переговоров в Майами намекнул, что следующая встреча России и США может пройти в Москве.
"Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва", – написал он.
Уиткофф также прокомментировал встречи с украинской делегацией. Он отметил, что в течение последних трех дней во Флориде представители Киева провели несколько продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами. Также состоялась отдельная встреча в формате США-Украина, во время которого внимание уделили:
→ дальнейшее развитие 20-пунктного плана;
→ согласованию позиций по многосторонней системе гарантий безопасности;
→ согласованию позиций по системе гарантий безопасности США для Украины;
→ дальнейшему развитию плана экономического развития (плана процветания).
- 20 декабря глава украинской делегации и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что накануне Украина, США и европейские партнеры накануне провели переговоры в Америке по мирному плану. Впоследствии в Штаты направился спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.
- 21 декабря Умеров отметил, что во время переговоров отдельное внимание стороны уделили обсуждению временных рамок и последовательности дальнейших шагов.
