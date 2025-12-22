Виткофф после встречи с россиянами верит в их стремление к "миру". Дмитриев говорит – дальше Москва

Спецпосланник Трампа подытожил встречи с российским представителем, которые проходили во Флориде

Стив Уиткофф (Фото: ЕРА / Jim Lo Scalzo)

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф по результатам встреч со спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым назвал переговоры "продуктивными и конструктивными". Такое мнение он высказал в сети Х.

"Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в решении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", – говорится в сообщении.

Уиткофф добавил, что в состав американской делегации входил он, Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

В свою очередь Дмитриев после переговоров в Майами намекнул, что следующая встреча России и США может пройти в Москве.

"Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва", – написал он.

Уиткофф также прокомментировал встречи с украинской делегацией. Он отметил, что в течение последних трех дней во Флориде представители Киева провели несколько продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами. Также состоялась отдельная встреча в формате США-Украина, во время которого внимание уделили:

→ дальнейшее развитие 20-пунктного плана;

→ согласованию позиций по многосторонней системе гарантий безопасности;

→ согласованию позиций по системе гарантий безопасности США для Украины;

→ дальнейшему развитию плана экономического развития (плана процветания).