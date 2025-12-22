Віткофф після зустрічі з росіянами вірить в їхнє прагнення "миру". Дмітрієв каже – далі Москва

Спецпосланець Трампа підсумував зустрічі з російським представником, які проходили у Флориді

Стів Віткофф (Фото: ЕРА / Jim Lo Scalzo)

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф за результатами зустрічей зі спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим назвав перемовини "продуктивними та конструктивними". Таку думку він висловив в мережі Х.

"Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. Росія високо цінує зусилля та підтримку Сполучених Штатів у вирішенні українського конфлікту та відновленні глобальної безпеки", – йдеться в повідомленні.

Віткофф додав, що до складу американської делегації входив він, Джаред Кушнер та співробітник Білого дому Джош Грюнбаум.

Своєю чергою Дмитрієв після переговорів у Майамі натякнув, що наступна зустріч Росії та США може пройти у Москві.

"Дякую, Майамі. Наступного разу: Москва", – написав він.

Віткофф також прокоментував зустрічі з українською делегацією. Він зазначив, що протягом останніх трьох днів у Флориді представники Києва провели декілька продуктивних і конструктивних зустрічей з американськими та європейськими партнерами. Також відбулась окрема зустріч у форматі США– Україна, під час якого увагу приділили:

→ подальшому розвитку 20-пунктного плану;

→ узгодженню позицій щодо багатосторонньої системи гарантій безпеки;

→ узгодженню позицій щодо системи гарантій безпеки США для України;

→ подальшому розвитку плану економічного розвитку (плану процвітання).