Віткофф після зустрічі з росіянами вірить в їхнє прагнення "миру". Дмітрієв каже – далі Москва
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф за результатами зустрічей зі спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим назвав перемовини "продуктивними та конструктивними". Таку думку він висловив в мережі Х.
"Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. Росія високо цінує зусилля та підтримку Сполучених Штатів у вирішенні українського конфлікту та відновленні глобальної безпеки", – йдеться в повідомленні.
Віткофф додав, що до складу американської делегації входив він, Джаред Кушнер та співробітник Білого дому Джош Грюнбаум.
Своєю чергою Дмитрієв після переговорів у Майамі натякнув, що наступна зустріч Росії та США може пройти у Москві.
"Дякую, Майамі. Наступного разу: Москва", – написав він.
Віткофф також прокоментував зустрічі з українською делегацією. Він зазначив, що протягом останніх трьох днів у Флориді представники Києва провели декілька продуктивних і конструктивних зустрічей з американськими та європейськими партнерами. Також відбулась окрема зустріч у форматі США– Україна, під час якого увагу приділили:
→ подальшому розвитку 20-пунктного плану;
→ узгодженню позицій щодо багатосторонньої системи гарантій безпеки;
→ узгодженню позицій щодо системи гарантій безпеки США для України;
→ подальшому розвитку плану економічного розвитку (плану процвітання).
- 20 грудня глава української делегації та секретар Ради нацбезпеки й оборони Рустем Умєров повідомив, що напередодні Україна, США та європейські партнери провели переговори в Америці щодо мирного плану. Згодом до Штатів попрямував спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.
- 21 грудня Умєров зазначив, що під час перемовин окрему увагу сторони приділили обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків.
