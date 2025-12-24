Посол США при НАТО: Ми намагаємося з'ясувати, який максимум готова зробити Росія

Вітакер бачить прогрес у переговорах, проте визнає – масовані атаки, які далі щоночі влаштовує РФ, говорять самі за себе

Метью Вітакер (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає продуктивними переговори щодо припинення російсько-української війни, але визнає, що постійні масовані обстріли говорять самі за себе. Наразі США намагаються зрозуміти, на які кроки може піти Росія для врегулювання, сказав він в інтерв'ю Fox News.

"Я думаю, що ми близькі [до угоди] як ніколи раніше. Очевидно, що минулі вихідні, проведені одночасно два чи три дні на переговорах як з українцями, так і з росіянами, були, як сказав Стів Віткофф, продуктивними та конструктивними. Але наразі м'яч на боці росіян", – наголосив Вітакер.

Він зазначив, що зараз "на столі" близько чотирьох документів: це 20-пунктний мирний план разом із багатосторонніми гарантіями безпеки, гарантії безпеки, що надаються США, план економічного зростання та процвітання після досягнення миру.

"Я думаю, що ми намагаємося з'ясувати, який максимум готова зробити Росія. Вони продовжують здійснювати ці масовані атаки протягом ночі проти України. Це певною мірою говорить саме за себе", – сказав Вітакер.

Він погодився із журналісткою, що Росія ніколи не була готова визнати великі втрати зі свого боку і завжди була готова "страждати" більше, ніж інші країни.

"Такі втрати та мільйони жертв ніколи не були б терпимими жодною іншою країною, окрім Росії. І водночас це те, що вони роблять заради дуже малих, якщо взагалі якихось, здобутків на полі бою", – наголосив посол.