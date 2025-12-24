Bloomberg: Росія планує внести свої "вагомі" правки у 20-пунктний мирний план

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Росія має намір домагатися внесення ключових змін до 20-пунктного мирного плану щодо завершення війни проти України. Про це повідомив Bloomberg неназваний співрозмовник, нібито близький до Кремля.

У РФ розглядають цю версію мирного плану як "відправну точку" для подальших переговорів. Повністю її відкидати не хочуть, бо бояться відштовхнути президента США Дональда Трампа.

За словами неназваного співрозмовника, Росію в документі турбують гарантії проти розширення на схід військового альянсу НАТО і нейтральний статус України в разі її вступу до Європейського Союзу. Також у плані відсутні обмеження на чисельність Збройних Сил України, чого домагається Кремль, і немає чітких гарантій щодо статусу російської мови в Україні.

Крім того, у РФ хочуть ясності в питанні зняття санкцій і щодо заморожених на Заході активів на "сотні мільярдів доларів". Також Кремль, як і раніше, наполягає на територіальних поступках у Донецькій області.