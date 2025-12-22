FT: Брехня від російських генералів змусила Путіна повірити, що він виграє війну

Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Російські воєначальники й спецслужби прикрашають доповіді про ситуацію на фронті для російського диктатора Володимира Путіна, через це він повірив у можливість виграти війну проти України. Про це повідомила британська газета Financial Times із посиланням на двох неназваних співрозмовників з-поміж західних посадовців, обізнаних з цим питанням.

Співрозмовники заявили, що російські військові та служби безпеки регулярно надають Путіну зведення, в яких завищуються дані про втрати України, наголошуються ресурсні переваги РФ та применшуються тактичні невдачі.

Хоча Путін також регулярно зустрічається з довіреними особами, які пояснюють йому, як війна стає дедалі більшим гальмом для економіки, райдужна картина, намальована на військових брифінгах, змушує його вірити, що він може виграти війну, додали вони.

Путін продовжує воєнні зусилля, попри, здавалося б, вигідні умови угоди, запропоновані президентом США Дональдом Трампом, йдеться в матеріалі. На рішення диктатора РФ, на думку співрозмовників, вплинула саме неправдива інформація, що надходила до Кремля.