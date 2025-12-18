Зеленський заявив, що його звернення з Куп'янська вплинуло на американців та європейців

У президента змінилися розмови з європейцями та американцями після відвідин міста, про окупацію якого брехали росіяни

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Звернення президента Володимира Зеленського з міста Куп’янськ Харківської області, про окупацію якого неодноразово заявляли росіяни, вплинуло на партнерів у США та Європі. Про це президент розповів, відповідаючи на запитання журналістів у чаті ОП.

"Дуже вплинуло і на американців, і на європейців. Всі це високо оцінили: і наших воїнів, що вони тримають Куп'янськ, і те, що я був там особисто", – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що це поставило крапку в тому, що російський диктатор Володимир Путін знову бреше про нові окуповані території.

"Це вплинуло на мої розмови з американцями. Це вплинуло дуже сильно на розмови з європейцями", – продовжив він.

Президент наголосив, що дуже хотів особисто в такий день нагородити українських захисників.