Зеленський заявив, що його звернення з Куп'янська вплинуло на американців та європейців
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Звернення президента Володимира Зеленського з міста Куп’янськ Харківської області, про окупацію якого неодноразово заявляли росіяни, вплинуло на партнерів у США та Європі. Про це президент розповів, відповідаючи на запитання журналістів у чаті ОП.
"Дуже вплинуло і на американців, і на європейців. Всі це високо оцінили: і наших воїнів, що вони тримають Куп'янськ, і те, що я був там особисто", – сказав Зеленський.
Глава держави додав, що це поставило крапку в тому, що російський диктатор Володимир Путін знову бреше про нові окуповані території.
"Це вплинуло на мої розмови з американцями. Це вплинуло дуже сильно на розмови з європейцями", – продовжив він.
Президент наголосив, що дуже хотів особисто в такий день нагородити українських захисників.
- 12 грудня Зеленський записав відеозвернення та сфотографувався на тлі стели на в'їзді до Куп'янська. Це сталось після того, як російське керівництво неодноразово заявляло про нібито повну окупацію міста.
- 17 грудня Сирський повідомив, що завдяки активним пошуково-ударним діям захисники відкинули росіян від Куп’янська та взяли під контроль майже 90% міста.
