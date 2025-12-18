Зеленський заявив, що його звернення з Куп'янська вплинуло на американців та європейців
Звернення президента Володимира Зеленського з міста Куп’янськ Харківської області, про окупацію якого неодноразово заявляли росіяни, вплинуло на партнерів у США та Європі. Про це президент розповів, відповідаючи на запитання журналістів у чаті ОП.

"Дуже вплинуло і на американців, і на європейців. Всі це високо оцінили: і наших воїнів, що вони тримають Куп'янськ, і те, що я був там особисто", – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що це поставило крапку в тому, що російський диктатор Володимир Путін знову бреше про нові окуповані території.

"Це вплинуло на мої розмови з американцями. Це вплинуло дуже сильно на розмови з європейцями", – продовжив він.

Президент наголосив, що дуже хотів особисто в такий день нагородити українських захисників.

  • 12 грудня Зеленський записав відеозвернення та сфотографувався на тлі стели на в'їзді до Куп'янська. Це сталось після того, як російське керівництво неодноразово заявляло про нібито повну окупацію міста.
  • 17 грудня Сирський повідомив, що завдяки активним пошуково-ударним діям захисники відкинули росіян від Куп’янська та взяли під контроль майже 90% міста.
