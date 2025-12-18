Зеленский заявил, что его обращение из Купянска повлияло на американцев и европейцев
Обращение президента Владимира Зеленского из города Купянск Харьковской области, об оккупации которого неоднократно заявляли россияне, повлияло на партнеров в США и Европе. Об этом президент рассказал, отвечая на вопросы журналистов в чате ОП.
"Очень повлияло и на американцев, и на европейцев. Все это высоко оценили: и наших воинов, что они держат Купянск, и то, что я был там лично", – сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что это поставило точку в том, что российский диктатор Владимир Путин снова врет о новых оккупированных территориях.
"Это повлияло на мои разговоры с американцами. Это повлияло очень сильно на разговоры с европейцами", – продолжил он.
Президент подчеркнул, что очень хотел лично в такой день наградить украинских защитников.
- 12 декабря Зеленский записал видеообращение и сфотографировался на фоне стелы на въезде в Купянск. Это произошло после того, как российское руководство неоднократно заявляло о якобы полной оккупации города.
- 17 декабря Сырский сообщил, что благодаря активным поисково-ударным действиям защитники отбросили россиян от Купянска и взяли под контроль почти 90% города.
