Зеленский заявил, что его обращение из Купянска повлияло на американцев и европейцев

У президента изменились разговоры с европейцами и американцами после посещения города, об оккупации которого врали россияне

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Обращение президента Владимира Зеленского из города Купянск Харьковской области, об оккупации которого неоднократно заявляли россияне, повлияло на партнеров в США и Европе. Об этом президент рассказал, отвечая на вопросы журналистов в чате ОП.

"Очень повлияло и на американцев, и на европейцев. Все это высоко оценили: и наших воинов, что они держат Купянск, и то, что я был там лично", – сказал Зеленский.

Читайте также Драпатый или Сырский? Кто и как на самом деле освобождает Купянск

Глава государства добавил, что это поставило точку в том, что российский диктатор Владимир Путин снова врет о новых оккупированных территориях.

"Это повлияло на мои разговоры с американцами. Это повлияло очень сильно на разговоры с европейцами", – продолжил он.

Президент подчеркнул, что очень хотел лично в такой день наградить украинских защитников.