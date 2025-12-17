Россияне специально прицельно били по стеле в Купянске, где фотографировался Зеленский – источники
В течение суток 15-16 декабря россияне очень сосредоточенно обстреливали стелу на въезде в Купянск Харьковской области, на фоне которой президент Владимир Зеленский ранее записывал видеообращение с опровержением контроля РФ над городом. Об этом LIGA.net сообщили двое собеседников среди военных, которые воюют в городе.
Они предположили, что оккупанты били по стеле исключительно потому, что рядом с ней снимал себя президент – и теперь россияне пытались сделать так, чтобы она просто имела другой вид. По их словам, другой практической пользы такая массированная атака на стелу не имела вообще.
Вероятно, захватчики делали это с пропагандистской целью, чтобы "доказать", что Зеленского якобы не было в Купянске, считают собеседники.
В комментарии LIGA.net спикер Командования Объединенных сил (КОС), которое в частности отвечает за это направление, Виктор Трегубов не смог опровергнуть или подтвердить информацию об обстрелах стелы. Однако он отметил, что теоретически оккупантам действительно "ничто не мешает" прицельно бить дронами по ней.
"Технически это возможно. Наши [защитники] дронами даже флаги срывали в других ситуациях", – пояснил он.
Относительно того, что оккупанты могут обстреливать эту стелу исключительно в информационно-пропагандистских целях, Трегубов отметил: "Почему бы нет? 15 ноября они реально требовали от своих махать флагами России. Еще и с дронов [флаги] сбрасывали. Военная польза от того, я бы сказал, обратная".
Также спикер рассказал, что нынешняя ситуация в Купянске не изменилась: оккупанты окружены в городе.
"Идет постепенная зачистка, осложненная городскими условиями и, иногда, использованием гражданских в качестве живого щита, поэтому это еще некоторое время будет продолжаться", – отметил он.
- 12 декабря президент Зеленский записал видеообращение и сфотографировался на фоне стелы на въезде в Купянск. Это произошло после того, как российское руководство неоднократно заявляло о якобы полной оккупации города.
- 17 декабря главком ВСУ Сырский сообщил, что благодаря активным поисково-ударным действиям защитники отбросили россиян от Купянска и взяли под контроль почти 90% города.
- Собеседники LIGA.net в командовании сообщили, что за операцию украинских сил в самом Купянске отвечал начальник одноименной тактической группы, генерал Солимчук, который является заместителем начальника КОС Драпатого.
