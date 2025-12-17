Операцией в самом Купянске руководил заместитель Драпатого – детали от источников

Собеседники LIGA.net рассказали о роли генерала Солимчука в операции в Харьковской области

Вадим Солимчук (Фото: Генштаб ВСУ)

За операцию украинских защитников в самом Купянске Харьковской области отвечал начальник одноименной тактической группы (ТГр), генерал Вадим Солимчук. Он является заместителем генерал-майора и руководителя Командования Объединенных сил (КОС) Михаила Драпатого. Об этом для текста LIGA.net сообщили пятеро собеседников в Генеральном штабе, командовании Национальной гвардии и штабе ТГр Купянск.

По их словам, Драпатый не был непосредственно вовлечен в эту операцию. Зато за нее отвечал его заместитель Солимчук. Двое собеседников LIGA.net подтвердили, что между двумя военачальниками давно выстроено эффективное взаимодействие.

"Солимчук – тот офицер, которому Драпатий передавал ситуацию на направлениях, где под его командованием удавалось достичь стабилизации. Сначала – в Херсонской, а затем – в Харьковской областях в 2024 году", – говорится в тексте LIGA.net.

На фото от Генштаба относительно работы главнокомандующего ВСУ Александр Сырского на Купянском направлении также видно, что там присутствует не Драпатий, а его заместитель.

Три собеседника LIGA.net в ГШ и тактической группе "Купянск" охарактеризовали Солимчука как очень профессионального офицера и руководителя, который старается быть как можно ближе к людям: в частности, многих приятно поразило то, что в Купянске генерал всегда старался есть вместе с подчиненными.

Также 12 декабря именно Солимчук докладывал президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому о ходе операции по поиску и уничтожению остатков россиян в Купянске и дальнейшей обороне города.

Вышеупомянутые пятеро собеседников LIGA.net отметили, что зоны ответственности во время операции по Купянску были разделены так:

→ за происходящее непосредственно в городе отвечал Солимчук, возглавляющий тактическую группу "Купянск";

→ за ситуацию на северных окраинах города – командир корпуса Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский.

Разные собеседники LIGA.net также указывали, что план операции реализовывали в том виде, который утвердил Сырский.