Операцією у самому Куп'янську керував заступник Драпатого – деталі від джерел

Співрозмовники LIGA.net розповіли про роль генерала Солімчука в операції на Харківщині

Вадим Солімчук (Фото: Генштаб ЗСУ)

За операцію українських захисників у самому Куп'янську Харківської області відповідав начальник однойменної тактичної групи (ТГр), генерал Вадим Солімчук. Він є заступником генерал-майора і керівника Командування Об’єднаних сил (КОС) Михайла Драпатого. Про це для тексту LIGA.net повідомили п’ятеро співрозмовників у Генеральному штабі, командуванні Національної гвардії та штабі ТГр Куп'янськ.

За їхніми словами, Драпатий не був безпосередньо залучений до цієї операції. Натомість за неї відповідав його заступник Солімчук. Двоє співбесідників LIGA.net підтвердили, що між двома воєначальниками давно вибудувана ефективна взаємодія.

"Солімчук – той офіцер, якому Драпатий передавав ситуацію на напрямках, де під його командуванням вдавалось досягти стабілізації. Спочатку в Херсонській, а потім у Харківській областях у 2024 році", – йдеться у тексті LIGA.net.

На фото від Генштабу стосовно роботи головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на Куп'янському напрямку також видно, що там присутній не Драпатий, а його заступник.

Троє співрозмовців LIGA.net у ГШ та тактичній групі "Куп'янськ" схарактеризували Солімчука як дуже професійного офіцера та керівника, котрий намагається бути якомога ближче до людей: зокрема, багатьох приємно вразило те, що у Куп'янську генерал завжди старався їсти разом з підлеглими.

Також 12 грудня саме Солімчук доповідав президенту і верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському про перебіг операції з пошуку та знищення залишків росіян у Куп'янську й подальшу оборону міста.

Вищезгадані п'ятеро співрозмовників LIGA.net зазначили, що зони відповідальності під час операції щодо Куп'янська були розділені так:

→ за те, що відбувається безпосередньо у місті, відповідав Солімчук, який очолює тактичну групу "Куп'янськ";

→ за ситуацію на північних околицях міста – командир корпусу Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський.

Різні співбесідники LIGA.net також вказували, що план операції реалізовували у тому вигляді, який затвердив Сирський.