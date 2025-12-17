Путину снова доложили о "контроле" над Купянском. В ЦПД говорят: боятся потерять должности

Российские чиновники продолжают врать Путину об успехах в Купянске, потому что боятся потерять должности и хотят продолжать войну

Купянск (Фото: facebook.com/zelenskyy.official)

В России в очередной раз заявили о якобы контроле над Купянском в Харьковской области, несмотря на недавний визит президент Владимира Зеленского в город. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, что российские министры продолжают ложь, потому что не хотят завершать полномасштабную войну и боятся потерять должности.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил диктатору Владимиру Путину, что группировка войск оккупантов "Запад" якобы заняла Купянск, а Силы обороны "безуспешно" пытаются его вернуть.

Однако Коваленко отметил, что сейчас большую часть города контролируют Вооруженные Силы Украины, продолжается зачистка от россиян. Несмотря на это все чиновники Путина, начиная от начальника Генштаба оккупантов Валерия Герасимова, который первый солгал о контроле над городом, до Булоусова продолжают ложь.

Он не исключил, что Путин верит этим словам и не владеет информацией о реальном положении дел на фронте. Руководитель ЦПД считает, что ложь россиян связана со страхом поплатиться должностями за поражения на фронте и желанием элит и окружения Путина продолжить эту войну "любой ценой".

"Поэтому они и рассказывают ему о победах. Правда, и сам Путин хочет воевать дальше", – отметил Коваленко.