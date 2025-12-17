Путіну знову доповіли про "контроль" над Куп'янськом. У ЦПД кажуть: бояться втратити посади

Куп'янськ (Фото: facebook.com/zelenskyy.official)

У Росії вчергове заявили про нібито контроль над Куп'янськом у Харківській області попри нещодавній візит президента Володимира Зеленського до міста. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що російські міністри продовжують брехню, бо не хочуть завершувати повномасштабну війну та бояться втратити посади.

Міністр оборони Росії Андрій Білоусов заявив диктатору Володимиру Путіну, що угруповання військ окупантів "Захід" нібито зайняло Куп’янськ, а Сили оборони "безуспішно" намагаються його повернути.

Однак Коваленко зазначив, що наразі більшу частину міста контролюють Збройні Сили України, триває зачистка від росіян. Попри це, усі чиновники Путіна, починаючи від начальника Генштабу окупантів Валерія Герасімова, який перший збрехав про контроль над містом, до Булоусова продовжують брехню.

Він не виключив, що Путін вірить цим словам та не володіє інформацією про реальний стан справ на фронті. Керівник ЦПД вважає, що брехня росіян пов'язана зі страхом поплатитися посадами за поразки на фронті і бажанням еліт і оточення Путіна продовжити цю війну "за будь-яку ціну".

"Тому вони і розповідають йому про перемоги. Щоправда, і сам Путін хоче воювати далі", – зазначив Коваленко.