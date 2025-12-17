Росіяни спеціально прицільно били по стелі у Куп'янську, де фотографувався Зеленський – джерела

Співрозмовники LIGA.net припустили, що своїми атаками окупанти хотіли змінити вигляд стели й "довести", що Зеленського нібито не було у Куп'янську

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Впродовж доби 15-16 грудня росіяни дуже зосереджено обстрілювали стелу на в'їзді до Куп'янська Харківської області, на тлі якої президент Володимир Зеленський раніше записував відеозвернення зі спростуванням контролю РФ над містом. Про це LIGA.net повідомили двоє співрозмовників серед військових, які воюють у місті.

Вони припустили, що окупанти били по стелі тільки тому, що поряд з нею знімав себе президент – і тепер росіяни намагалися зробити так, щоб вона просто мала інший вигляд. За їхніми словами, іншої практичної користі така масована атака на стелу не мала взагалі.

Ймовірно, загарбники робили це з пропагандистською метою, щоб "довести", що Зеленського нібито не було у Куп'янську, вважають співбесідники.

У коментарі LIGA.net речник Командування Об’єднаних сил (КОС), яке зокрема відповідає за цей напрямок, Віктор Трегубов не зміг спростувати або підтвердити інформацію щодо обстрілів стели. Однак він зауважив, що теоретично окупантам справді "ніщо не заважає" прицільно бити дронами по ній.

"Технічно це можливо. Наші [захисники] дронами навіть прапори зривали в інших ситуаціях", – пояснив він.

Стосовно того, що окупанти можуть обстрілювати цю стелу тільки з інформаційно-пропагандистською метою, Трегубов зазначив: "Чому б ні? 15 листопада вони реально вимагали від своїх махати прапорами Росії. Ще й з дронів [прапори] скидали. Військова користь від того, я б сказав, зворотна".

Також речник розповів, що нинішня ситуація у Куп'янську не змінилась: окупанти оточені у місті.

"Йде поступова зачистка, ускладнена міськими умовами та, подеколи, використанням цивільних у якості живого щита, тож це ще певний час триватиме", – зауважив він.