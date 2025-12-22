FT: Ложь от российских генералов заставила Путина поверить, что он выиграет войну

Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Российские военачальники и спецслужбы приукрашивают доклады о ситуации на фронте для российского диктатора Владимира Путина, из-за этого он поверил в возможность выиграть войну против Украины. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на двух неназванных собеседников из числа западных чиновников, знакомых с этим вопросом.

Собеседники заявили, что российские военные и службы безопасности регулярно предоставляют Путину сводки, в которых завышаются данные о потерях Украины, подчеркиваются ресурсные преимущества РФ и преуменьшаются тактические неудачи.

Хотя Путин также регулярно встречается с доверенными лицами, которые объясняют ему, как война стала все большим тормозом для экономики, радужная картина, нарисованная на военных брифингах, заставляет его верить, что он может выиграть войну, добавили они.

Путин продолжает военные усилия, несмотря на, казалось бы, выгодные условия сделки, предложенные президентом США Дональдом Трампом, говорится в материале. На решение диктатора РФ, по мнению собеседников, повлияла именно ложная информация, поступавшая в Кремль.

Россияне регулярно публично врут о ситуации на фронте. Путин неоднократно заявлял о контроле над Купянском в Харьковской области.

12 декабря Зеленский записал видеообращение и сфотографировался на фоне стелы на въезде в Купянск.