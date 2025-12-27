Зеленский отправился в США. Остановится в Канаде для встречи с Карни
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский уже отправился в Соединенные Штаты, по дороге он встретится с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.

По словам главы государства, он находится в самолете на пути во Флориду, где в воскресенье, 28 декабря, должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

"На этом пути мы остановимся в Канаде. У меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Мы с ним планируем пообщаться онлайн с лидерами Европы", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что они проговорят все вопросы и обменяются деталями тех документов, о которых он будет говорить с Трампом в воскресенье.

  • 28 декабря Зеленский должен встретиться с Трампом во Флориде. Они, среди прочего, должны обсудить спорные пункты "мирного плана" и гарантии безопасности для Украины.
  • Трамп перед встречей с украинским коллегой заявил, что судьба любого мирного плана зависит исключительно от его решения.
