Зеленский отправился в США. Остановится в Канаде для встречи с Карни

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский уже отправился в Соединенные Штаты, по дороге он встретится с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.

По словам главы государства, он находится в самолете на пути во Флориду, где в воскресенье, 28 декабря, должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

"На этом пути мы остановимся в Канаде. У меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Мы с ним планируем пообщаться онлайн с лидерами Европы", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что они проговорят все вопросы и обменяются деталями тех документов, о которых он будет говорить с Трампом в воскресенье.