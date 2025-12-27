$100 млрд и гарантии безопасности: Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Трампом во Флориде

Вопросы гарантий безопасности и финансовой поддержки являются ключевыми в переговорах с международными партнерами

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / Henning Baggen)

На недавних переговорах с участием европейских стран (так называемая "Берлинская команда") обсуждали 20 ключевых вопросов, которые будут вынесены на переговоры с Дональдом Трампом. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

По словам президента, Украина получит $100 млрд евро - такую сумму ранее предлагала заложить Европейская комиссия в бюджет Европейского Союза на 2028-2034 годы для Украины. На встрече будет обсуждаться дальнейшая экономическая помощь, поскольку выделенных средств не хватает на восстановление.

Читайте также Европа на рубеже. План Трампа превратился в смертельную угрозу для ЕС

Одним важным вопросом предстоящей встречи с Дональдом Трампом станут гарантии безопасности для Украины. Речь идет о необходимости достижения четкого понимания относительно их содержания и сроков предоставления. Зеленский отметил, что такие гарантии должны быть предоставлены одновременно с завершением войны, чтобы обеспечить защиту Украины от дальнейшей российской агрессии.