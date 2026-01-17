Українська перемовна група вже у США. Заплановані зустрічі з Віткоффом та іншими

Кирило Буданов (Фото: ГУР)

Українська переговорна група прибула до США, де обсудить гарантії безпеки та відновлення країни. Про це повідомив очільник офісу президента Кирило Буданов.

Разом із ним прибули секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров та керівник фракції Слуга народу Давида Арахамії. У української делегації заплановані зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, а також з міністром амії США Деніелом Дрісколлом.

"Цими днями працюємо з американськими партнерами над подальшим просуванням мирного процесу. Продовжимо роботу над досягненням справедливого та стійкого миру, а також безпековими гарантіями для України та узгодженням наступних кроків", – зазначив Умєров.

Перед цим посол Українив США Ольга Стефанишина повідомила, що українська делегація матиме нові переговори у США. Відбудуться вони у Маямі, штат Флорида.