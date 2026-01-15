Після слів Трампа у Польщі нагадали, що війна продовжується не через Зеленського
Після звинувачень президента США Дональда Трампа до його українського колеги Володимира Зеленського, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що це РФ відмовилась від американського мирного плану. Про це політик написав у соцмережі X.
"Саме Росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Володимир Зеленський. Єдиною реакцією Росії стали нові ракетні удари по українських містах", – заявив польський прем'єр.
Тому, зауважив Туск, єдиним виходом є посилення тиску на Москву: "І ви всі знаєте це".
Раніше Трамп заявив, що це нібито Україна, а не Росія, гальмує можливу угоду про закінчення війни.
Президент США стверджував, що російський диктатор Володимир Путін буцімто готовий завершити повномасштабне вторгнення, а українського керівника називав більш стриманим стосовно цього.
На запитання, чому переговори на чолі зі США все ще не зупинили війну, Трамп відповів: "Зеленський".
- 13 січня останній заявив про можливість затвердження угод щодо гарантій безпеки та відбудови між Україною і США в парламентах обох країн найближчим часом.
- Наступного дня співрозмовники Bloomberg розповіли, що переговірники Трампа Віткофф та Кушнер планують "у найближчому майбутньому" зустрітися з Путіним у Росії.
