После слов Трампа в Польше напомнили, что война продолжается не из-за Зеленского
После обвинений президента США Дональда Трампа к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что это РФ отказалась от американского мирного плана. Об этом политик написал в соцсети X.
"Именно Россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не Владимир Зеленский. Единственной реакцией России стали новые ракетные удары по украинским городам", – заявил польский премьер.
Поэтому, отметил Туск, единственным выходом является усиление давления на Москву: "И вы все знаете это".
Ранее Трамп заявил, что это якобы Украина, а не Россия, тормозит возможное соглашение об окончании войны.
Президент США утверждал, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов завершить полномасштабное вторжение, а украинского руководителя называл более сдержанным в этом отношении.
На вопрос, почему переговоры во главе с США все еще не остановили войну, Трамп ответил: "Зеленский".
- 13 января последний заявил о возможности утверждения соглашений о гарантиях безопасности и восстановления между Украиной и США в парламентах обеих стран в ближайшее время.
- На следующий день собеседники Bloomberg рассказали, что переговорщики Трампа Уиткофф и Кушнер планируют "в ближайшем будущем" встретиться с Путиным в России.
