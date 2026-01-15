После слов Трампа в Польше напомнили, что война продолжается не из-за Зеленского

Туск напомнил о ракетных ударах РФ по Украине на фоне заявлений главы Штатов

Дональд Туск (Фото: ALBERT ZAWADA / EPA)

После обвинений президента США Дональда Трампа к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что это РФ отказалась от американского мирного плана. Об этом политик написал в соцсети X.

"Именно Россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не Владимир Зеленский. Единственной реакцией России стали новые ракетные удары по украинским городам", – заявил польский премьер.

Читайте также Мир в 2026 году: лидеры мнений Project Syndicate о политических и экономических вызовах

Поэтому, отметил Туск, единственным выходом является усиление давления на Москву: "И вы все знаете это".

Ранее Трамп заявил, что это якобы Украина, а не Россия, тормозит возможное соглашение об окончании войны.

Президент США утверждал, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов завершить полномасштабное вторжение, а украинского руководителя называл более сдержанным в этом отношении.

На вопрос, почему переговоры во главе с США все еще не остановили войну, Трамп ответил: "Зеленский".