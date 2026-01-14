Bloomberg: Уиткофф и Кушнер планируют в январе снова поехать к Путину

В Белом доме заявляют, что встреча с российским диктатором сейчас официально не запланирована

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Фото: ЕРА)

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют "в ближайшем будущем" встретиться в России с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщили Bloomberg неназванные собеседники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников, встреча может состояться уже в январе. Однако планы еще не утверждены окончательно и сроки могут быть сдвинуты. В частности, из-за продолжающихся протестов в Иране.

В то же время в Белом доме сообщили, что официально подобная встреча сейчас не запланирована. В России никак не прокомментировали информацию.

Один из собеседников отметил: не ясно, заинтересован ли сам Путин во второй встрече с представителями США. И это он называет главным препятствием на пути к согласованию даты.

Другие собеседники рассказали, что посланники США хотят представить диктатору РФ последние проекты планов об урегулировании войны против Украины. Ожидается также, что в ходе обсуждений затронут тему гарантий безопасности для Киева от США и Европы, а также послевоенное восстановление страны.