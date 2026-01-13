Трамп – иранцам: Захватывайте государственные институты, я отменил все встречи с чиновниками режима
Президент США Дональд Трамп призвал иранских протестующих захватывать государственные органы и заявил, что отменил все встречи с представителями Исламской Республики. Об этом американский руководитель написал в своей соцсети Truth Social.
"Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТОВАТЬ – ЗАХВАТИТЕ СВОИ ИНСТИТУЦИИ!!! Запомните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока бессмысленные убийства протестующих не ПРЕКРАТЯТСЯ", – сказал президент Штатов.
Трамп также заявил, что "помощь уже на подходе", не приведя конкретики.
Тем временем американский телеканал CBS News написал: данные, поступающие из Ирана, свидетельствуют о том, что репрессии со стороны режима для подавления протестов могли быть гораздо более смертоносными, чем сообщали активисты, находящиеся за пределами страны.
Двое собеседников медиа, один из которых находится в Исламской Республике, заявили, что в стране погибло по меньшей мере 12 000, а возможно и до 20 000 человек.
Журналисты отметили, что выяснить правду "чрезвычайно сложно" из-за ограничений иранским режимом интернета и телефонной связи. Медиа не смогло самостоятельно подтвердить вышеупомянутые цифры.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер отмечала, что по оценке правительства страны в Иране могло быть убито не менее 2000 человек.
"Я боюсь, что эта цифра может оказаться значительно выше", – добавила она.
- 12 января Трамп объявил о введении новых 25% вторичных тарифов против тех, кто работает с Ираном. Также президент США сообщал, что его страна рассматривает "очень сильные варианты" поддержки протестного движения в Иране.
- В тот же день стало известно, что глава МИД Ирана ранее связывался со спецпосланником Трампа Уиткоффом.
