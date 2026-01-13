"Окончательно и беспрекословно". Трамп объявил новые вторичные пошлины против Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых вторичных тарифов против тех, кто работает с Ираном. Такое сообщение американский руководитель опубликовал в своей соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что с этого момента любая страна, которая ведет бизнес с Исламской Республикой будет платить 25% пошлину за любые операции, осуществляемые с США.
"Этот приказ является окончательным и беспрекословным", – отметил глава Штатов.
Накануне Трамп заявил, что Иран связался с США днем ранее и предложил провести переговоры по ядерной сделке.
"Мы можем встретиться с ними. Встреча готовится, но, возможно, нам придется принять меры из-за того, что происходит, еще до встречи... но встреча готовится", – передаёт его слова журналистам медиа Axios.
Американский руководитель также отмечал, что оценивает "очень сильные варианты" поддержки протестного движения в Иране.
"Мы рассматриваем этот вопрос очень серьезно. Военные рассматривают этот вопрос. Мы рассматриваем очень сильные варианты. Мы примем решение", – отмечал политик.
В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила 13 января, что авиаудары "могут быть одним из многих вариантов", которые изучаются президентом США.
Среди прочего, чиновница заметила: "То, что вы слышите публично от иранского режима, достаточно отличается от сообщений, которые администрация получает частным образом, и я думаю, что президент заинтересован в изучении этих сообщений".
Ранее собеседники Axios заявили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи связывался со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Впоследствии это подтвердил и сам глава дипломатии Тегерана.
- 10 января президент США заявил, что его страна готова помочь иранцам, которые протестуют против действующего режима в их стране. В то же время собеседники WSJ заявили, что в администрации Трампа провели предварительные обсуждения возможной атаки по Исламской Республике.
- Собеседники Reuters рассказали, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности к любому вмешательство США в дела Ирана.
- По состоянию на 11 января было известно о 116 погибших во время протестов в Иране, еще около 2600 человек задержали.
- Директор Центра ближневосточных исследований Семиволос объяснял в интервью LIGA.net, что существуют положительный и отрицательный для Украины сценарии развития протестов в Иране.
Комментарии (0)