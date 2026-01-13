"Окончательно и беспрекословно". Трамп объявил новые вторичные пошлины против Ирана

Президент США сообщил о новых 25% ограничениях против Исламской Республики на фоне протестов в стране

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых вторичных тарифов против тех, кто работает с Ираном. Такое сообщение американский руководитель опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что с этого момента любая страна, которая ведет бизнес с Исламской Республикой будет платить 25% пошлину за любые операции, осуществляемые с США.

"Этот приказ является окончательным и беспрекословным", – отметил глава Штатов.

Накануне Трамп заявил, что Иран связался с США днем ранее и предложил провести переговоры по ядерной сделке.

"Мы можем встретиться с ними. Встреча готовится, но, возможно, нам придется принять меры из-за того, что происходит, еще до встречи... но встреча готовится", – передаёт его слова журналистам медиа Axios.

Американский руководитель также отмечал, что оценивает "очень сильные варианты" поддержки протестного движения в Иране.

"Мы рассматриваем этот вопрос очень серьезно. Военные рассматривают этот вопрос. Мы рассматриваем очень сильные варианты. Мы примем решение", – отмечал политик.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила 13 января, что авиаудары "могут быть одним из многих вариантов", которые изучаются президентом США.

Среди прочего, чиновница заметила: "То, что вы слышите публично от иранского режима, достаточно отличается от сообщений, которые администрация получает частным образом, и я думаю, что президент заинтересован в изучении этих сообщений".

Ранее собеседники Axios заявили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи связывался со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Впоследствии это подтвердил и сам глава дипломатии Тегерана.