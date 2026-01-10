Трамп отреагировал на протесты в Иране. WSJ заявило о предварительном обсуждении ударов

Президент США поддержал иранских протестующих. Собеседники WSJ заявили, что нет признаков неизбежной атаки на Исламскую Республику

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна готова помочь иранцам, протестующим против действующего режима в их стране. В то же время The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников пишет, что в администрации главы США провели предварительные обсуждения возможной атаки по Исламской Республике.

"Иран стремится к СВОБОДЕ, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!", – отметил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Неназванные американские чиновники заявили WSJ, что чиновники Белого дома провели предварительные дискуссии относительно того, как осуществить атаку по Ирану, если это потребуется для выполнения угроз американского президента.

В частности, обсуждалось то, какие объекты могут стать целями атаки, передает медиа.

Один из собеседников отметил, что среди вариантов есть масштабный воздушный удар по нескольким военным объектам Исламской Республики.

Другой чиновник заявил, что консенсус относительно курса дальнейших действий не был достигнут, и никакая военная техника и персонал не перемещались для подготовки к удару.

Также чиновники предостерегли, что эти обсуждения являются частью обычного планирования. По их словам, нет признаков неизбежной атаки США на Иран.

Последний раз Штаты били по стране в июне 2025 года – под ударом были ядерные мощности Исламской Республики, которые, по данным Вашингтона, были частью программы по разработке ядерного оружия.

Накануне, вечером 9 января, организация Human Rights Activists in Iran сообщила, что в ходе протестов против режима погибло по меньшей мере 65 человек (в начале недели было 29 жертв), было арестовано более 2300 человек, а акции распространились на 180 городов.

По данным организации, большинство погибших были протестующими.

Рост количества жертв произошел на фоне сообщений о том, что силовые структуры Ирана применяют смертельную силу против протестующих.