"Падение столба "оси зла": востоковед назвал два сценария для Украины насчет протестов в Иране

Семиволос заявил, что со сменой власти Иран может стать политическим партнером для Украины

Протест против иранского режима в Лондоне (Иллюстративное фото: Tolga Akmen / EPA)

Существуют негативный и позитивный для Украины сценарии развития протестов в Иране, рассказал в интервью LIGA.net директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Свержение одного из столпов "оси зла", который поддерживает Россию, хорошая новость", – отмечает он.

Семиволос назвал два варианта развития ситуации:

→ негативный, по которому в Иране произойдут "сногсшибательные события", военный переворот или гражданская война: "Тогда внимание мира снова будет больше приковано к этому региону, чем к Украине, туда перебросят западные ресурсы";

→ хороший для Киева – если произойдет революция, которая будет разворачиваться по позитивному сценарию.

По последнему варианту, считает эксперт, в феврале состоится "триумфальное возвращение" Резы Пахлави, сына последнего шаха Ирана. Перская часть населения страны (51% из 90 млн человек) избрала его своим лидером, отмечает Семиволос.

"И это сценарий, который откроет перспективы сотрудничества. В прошлом для Украины Иран был важным экономическим партнером, а со сменой власти может стать еще и политическим", – подытоживает специалист.