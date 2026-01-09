"Падение столба "оси зла": востоковед назвал два сценария для Украины насчет протестов в Иране
Существуют негативный и позитивный для Украины сценарии развития протестов в Иране, рассказал в интервью LIGA.net директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
"Свержение одного из столпов "оси зла", который поддерживает Россию, хорошая новость", – отмечает он.
Семиволос назвал два варианта развития ситуации:
→ негативный, по которому в Иране произойдут "сногсшибательные события", военный переворот или гражданская война: "Тогда внимание мира снова будет больше приковано к этому региону, чем к Украине, туда перебросят западные ресурсы";
→ хороший для Киева – если произойдет революция, которая будет разворачиваться по позитивному сценарию.
По последнему варианту, считает эксперт, в феврале состоится "триумфальное возвращение" Резы Пахлави, сына последнего шаха Ирана. Перская часть населения страны (51% из 90 млн человек) избрала его своим лидером, отмечает Семиволос.
"И это сценарий, который откроет перспективы сотрудничества. В прошлом для Украины Иран был важным экономическим партнером, а со сменой власти может стать еще и политическим", – подытоживает специалист.
- 8 января МИД рекомендовал гражданам Украины покинуть территорию Ирана в связи с осложнением ситуации с безопасностью.
