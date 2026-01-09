"Падіння стовпа "осі зла": сходознавець назвав два сценарії для України щодо протестів в Ірані

Семиволос заявив, що зі зміною влади Іран може стати політичним партнером для України

Протест проти іранського режиму у Лондоні (Ілюстративне фото: Tolga Akmen / EPA)

Існують позитивний та негативний для України сценарії розвитку протестів в Ірані, розповів в інтерв'ю LIGA.net директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

"Повалення одного зі стовпів "осі зла", який підтримує Росію, хороша новина", – зауважує він.

Семиволос назвав два варіанти розвитку ситуації:

→ негативний, за яким в Ірані відбудуться "карколомні події", військовий переворот або громадянська війна: "Тоді увага світу знову буде більше прикута до цього регіону, ніж до України, туди перекинуть західні ресурси";

→ хороший для Києва – якщо відбудеться революція, котра розгортатиметься за позитивним сценарієм.

За останнім варіантом, вважає експерт, у лютому відбудеться "тріумфальне повернення" Рези Пахлаві, сина останнього шаха Ірану. Перська частина населення країни (51% з 90 млн людей) обрала його своїм лідером, зауважує Семиволос.

"І це сценарій, який відкриє перспективи співпраці. У минулому для України Іран був важливим економічним партнером, а зі зміною влади може стати ще й політичним", – підсумовує фахівець.