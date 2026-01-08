МЗС закликало українців покинути Іран на тлі масових протестів
Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України покинути територію Ірану у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації.
Українці можуть покинути країну через такі пункти пропуску:
→ міжнародний аеропорт імені Імама Хомейні (місто Тегеран);
→ прикордонний пункт пропуску на кордоні з Вірменією – Нордуз/Агарак;
→ прикордонний пункт пропуску на кордоні з Туреччиною – Базорган/Сероу.
В МЗС закликали українців дотримуватися вказівок місцевих органів влади, не вступати у конфлікти з представниками поліції та зберігати спокій.
Відомство пообіцяло оновлювати інформацію у разі зміни ситуації або відкриття додаткових маршрутів виїзду з Ірану.
У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або загрози життю чи здоров’ю у МЗС порекомендували звертатися до посольства України в Ірані (гаряча лінія: +98-9128-436-681) або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38-044-238-15-88.
- 2 січня 2026 року Трамп пообіцяв втрутитися, якщо влада Ірану застосує силу для придушення протестів, викликаних економічними проблемами.
- 7 січня повідомлялося, що в Ірані під час протестів загинуло до 35 осіб. Понад 1200 людей були затримані.
