МЗС закликало українців покинути Іран на тлі масових протестів

Громадяни України можуть покинути Іран через аеропорт в Тегерані, а також через пункти пропуску на кордоні з Вірменією та Туреччиною

Іран (Ілюстративне фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України покинути територію Ірану у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації.

Українці можуть покинути країну через такі пункти пропуску:

→ міжнародний аеропорт імені Імама Хомейні (місто Тегеран);

→ прикордонний пункт пропуску на кордоні з Вірменією – Нордуз/Агарак;

→ прикордонний пункт пропуску на кордоні з Туреччиною – Базорган/Сероу.

В МЗС закликали українців дотримуватися вказівок місцевих органів влади, не вступати у конфлікти з представниками поліції та зберігати спокій.

Відомство пообіцяло оновлювати інформацію у разі зміни ситуації або відкриття додаткових маршрутів виїзду з Ірану.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або загрози життю чи здоров’ю у МЗС порекомендували звертатися до посольства України в Ірані (гаряча лінія: +98-9128-436-681) або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38-044-238-15-88.