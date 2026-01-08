МИД призвал украинцев покинуть Иран на фоне массовых протестов
Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины покинуть территорию Ирана в связи с осложнением ситуации с безопасностью.
Украинцы могут покинуть страну через такие пункты пропуска:
→ международный аэропорт имени Имама Хомейни (город Тегеран);
→ пограничный пункт пропуска на границе с Арменией – Нордуз/Агарак;
→ пограничный пункт пропуска на границе с Турцией – Базорган/Сероу.
В МИД призвали украинцев придерживаться указаний местных органов власти, не вступать в конфликты с представителями полиции и сохранять спокойствие.
Ведомство пообещало обновлять информацию в случае изменения ситуации или открытия дополнительных маршрутов выезда из Ирана.
В случае попадания в чрезвычайную ситуацию или угрозы жизни либо здоровью в МИД порекомендовали обращаться в посольство Украины в Иране (горячая линия: +98-9128-436-681) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38-044-238-15-88.
- 2 января 2026 года Трамп пообещал вмешаться, если власти Ирана применят силу для подавления протестов, вызванных экономическими проблемами.
- 7 января сообщалось, что в Иране во время протестов погибло до 35 человек. Более 1200 граждан были задержаны.
