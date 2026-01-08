МИД призвал украинцев покинуть Иран на фоне массовых протестов

Граждане Украины могут покинуть Иран через аэропорт в Тегеране, а также через пункты пропуска на границе с Арменией и Турцией

Иран (Иллюстративное фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины покинуть территорию Ирана в связи с осложнением ситуации с безопасностью.

Украинцы могут покинуть страну через такие пункты пропуска:

→ международный аэропорт имени Имама Хомейни (город Тегеран);

→ пограничный пункт пропуска на границе с Арменией – Нордуз/Агарак;

→ пограничный пункт пропуска на границе с Турцией – Базорган/Сероу.

В МИД призвали украинцев придерживаться указаний местных органов власти, не вступать в конфликты с представителями полиции и сохранять спокойствие.

Ведомство пообещало обновлять информацию в случае изменения ситуации или открытия дополнительных маршрутов выезда из Ирана.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию или угрозы жизни либо здоровью в МИД порекомендовали обращаться в посольство Украины в Иране (горячая линия: +98-9128-436-681) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38-044-238-15-88.