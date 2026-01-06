Количество жертв протестов в Иране возросло до 35 человек, еще более 1200 – задержаны

Протесты в Иране (Фото: ЕРА / Filip Singer)

В Иране количество погибших во время протестов, продолжающихся более недели, возросло до 35 человек. Более 1200 человек были задержаны, сообщило медиа Associated Press со ссылкой на данные американского информационного агентства Human Rights Activists News Agency.

Погибли 29 демонстрантов, четверо детей и двое представителей иранских сил безопасности. По информации информационного агентства Fars, во время демонстраций были ранены около 250 полицейских и 45 членов добровольческой организации "Басидж", иранского военизированного формирования, входящего в состав Корпуса стражей исламской революции. В то же время местные власти не обнародовали общей официальной статистики по жертвам.

Протесты продолжаются уже более недели и охватили более 250 населенных пунктов в 27 из 31 провинции Ирана. Они считаются крупнейшими в стране с 2022 года, когда смерть 22-летней Махсы Амини во время полицейского задержания спровоцировала общенациональные демонстрации. Женщину задержали за то, что она не носила хиджаб или платок, как того хотели власти.

По информации The Telegraph, с целью подавления протестов власти планируют выплатить 80 миллионам граждан помощь.

Страна запустила план "экономической помощи". Им предусматривается перечисление почти всему населению 10 миллионов риалов ($6,1 доллара) в виде ваучеров. Эта выплата эквивалентна средней дневной зарплате рабочего в Иране.

Отмечается, что это одна из самых амбициозных программ распределения денег в истории страны, поскольку Исламская Республика сталкивается со строгими международными санкциями и исчерпанием запасов нефти.