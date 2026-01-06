Кількість жертв протестів в Ірані зросла до 35 осіб, ще понад 1200 – затримано

Серед загиблих в результаті протестів у Ісламській республіці – 29 демонстрантів і четверо дітей

Протести в Ірані (Фото: ЕРА / Filip Singer)

В Ірані кількість загиблих під час протестів, що тривають понад тиждень, зросла до 35 осіб. Понад 1200 людей були затримані, повідомило медіа Associated Press з посиланням на дані американського інформаційного агентства Human Rights Activists News Agency.

Загинуло 29 демонстрантів, четверо дітей та двоє представників іранських сил безпеки. За інформацією інформаційного агентства Fars, під час демонстрацій було поранено близько 250 поліцейських і 45 членів добровольчої організації "Басідж", іранського воєнізованого формування, що входить до складу Корпусу вартових ісламської революції. Водночас місцева влада не оприлюднила загальної офіційної статистики щодо жертв.

Протести тривають уже понад тиждень і охопили понад 250 населених пунктів у 27 із 31 провінції Ірану. Вони вважаються найбільшими в країні з 2022 року, коли смерть 22-річної Махси Аміні під час поліцейського затримання спровокувала загальнонаціональні демонстрації. Жінку затримали за те, що вона не носила хіджаб або хустку, як того хотіла влада.

За інформацією The Telegraph, з метою придушення протестів влада планує виплатити 80 мільйонам громадян допомогу.

Країна запустила план "економічної допомоги". Ним передбачається перерахування майже всьому населенню 10 мільйонів ріалів ($ 6,1 долара) у вигляді ваучерів. Ця виплата еквівалентна середній денній зарплаті робітника в Ірані.

Зазначається, що це одна з найамбітніших програм розподілу грошей в історії країни, оскільки Ісламська Республіка стикається з суворими міжнародними санкціями та вичерпанням запасів нафти.