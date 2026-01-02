В Иране проходят масштабные протесты. Трамп предостерег власти от применения силы

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал вмешаться, если власти Ирана применят силу для подавления протестов. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

"Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных демонстрантов, что является его обычаем, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действиям", – написал американский президент.

Агентство Reuters пишет, что комментарии Трампа прозвучали после гибели нескольких человек, поскольку крупнейшие за три года протесты в Иране, вызванные экономическими трудностями, переросли в насилие в нескольких провинциях.

Столкновения между протестующими и силами безопасности знаменуют собой значительную эскалацию беспорядков, которые распространились по всей стране с тех пор, как владельцы магазинов начали протестовать в воскресенье против действий правительства, вызвавших резкое падение национальной валюты и стремительный рост цен.

Экономика Ирана переживает трудности уже много лет, с тех пор как США возобновили санкции в 2018 году после того, как Трамп вышел из международного ядерного соглашения во время своего первого срока на посту президента.

Как сообщило Associated Press, после заявления Трампа Али Лариджани, бывший спикер парламента, занимающий пост секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, заявил, что Израиль и США разжигают демонстрации. Он не предоставил никаких доказательств в поддержку этого утверждения, которое иранские чиновники неоднократно выдвигали.

"Трамп должен понимать, что вмешательство США во внутренние дела приводит к хаосу во всем регионе и подрыву интересов США. Американский народ должен понимать, что Трамп начал авантюру. Им следует позаботиться о своих солдатах", – написал он.

Замечания Лариджани, вероятно, касались широкого военного влияния Америки в регионе.

Протесты, продолжающиеся уже шестой день, стали крупнейшими в Иране с 2022 года, когда смерть 22-летней Махсы Амини во время задержания полицией спровоцировала общенациональные демонстрации. Женщину задержали за то, что она не носила хиджаб, или платок, как того требовали власти.