Axios: Израиль предупредил США, что ракетные учения Ирана могут быть прикрытием для атаки

Американская разведка не получает никаких признаков скорой иранской атаки на Израиль, заявил один из собеседников медиа

Израильские официальные лица предупредили администрацию президента США Дональда Трампа в минувшие выходные, что ракетные учения Ирана могут быть подготовкой к удару по Израилю. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на трех неназванных собеседников из числа должностных лиц США и Израиля.

Израильские собеседники заявили, что хотя собранные разведывательные данные показывают лишь перемещение сил в Иране, толерантность Армии обороны Израиля к риску гораздо ниже, чем была раньше, через два года после неожиданного вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Один из них добавил, что израильская разведка высказывала аналогичные опасения шесть недель назад после того, как обнаружила перемещение иранских ракет. Но это ничего не вызвало.

"Вероятность иранской атаки составляет менее 50%, но никто не хочет рисковать и просто говорить, что это всего лишь учения", – сказал один израильский собеседник.

В то же время в США заявили, что американская разведка не имеет никаких признаков скорой иранской атаки.

В субботу, 20 декабря, начальник штаба Вооруженных сил Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир позвонил главе Центрального командования США адмиралу Брэду Куперу и сообщил, что Израиль обеспокоен ракетными учениями, которые Иран начал несколько дней назад.

Замир сказал Куперу, что недавние перемещения иранских ракет и другие оперативные шаги также могут быть прикрытием для неожиданной атаки. Он призвал американские и израильские войска к тесной координации обороны.

В воскресенье Купер находился в Тель-Авиве и провел встречу с Замиром и высокопоставленными представителями ЦАХАЛ для обсуждения ситуации. ЦАХАЛ отказался от комментариев. Центральное командование не сразу ответило на запрос о комментарии.

Собеседники отметили, что наибольший риск заключается в том, что война между Израилем и Ираном может разразиться в результате просчета, когда каждая сторона посчитает, что другая планирует нападение и попытается его предотвратить.

Ожидается, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретится с Трампом 29 декабря в Майами. По словам израильских официальных лиц, Нетаньяху хочет обсудить усилия Ирана по восстановлению его потенциала в области баллистических ракет и возможность еще одного удара по стране в 2026 году.

Израильская разведка видит первые признаки возобновления наращивания ракетного потенциала Ирана. Собеседники утверждают, что к концу 12-дневной войны в июне у Ирана осталось 1500 ракет, по сравнению с 3000 до войны, и 200 пусковых установок из 400.

Иранцы начали предпринимать шаги для восстановления своих сил, но не вернулись к уровню, который был до войны. Израильские спецслужбы не считают, что темпы восстановления иранского потенциала создают необходимость для срочных военных действий в ближайшие два-три месяца, но отмечают, что это может стать более актуальной проблемой позже в следующем году.