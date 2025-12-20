NBC News: Нетаньяху планирует проинформировать Трампа о возможных новых ударах по Ирану

Израиль все больше обеспокоен тем, что Иран расширяет производство баллистических ракет

Лидеры США и Израиля (Фото:Will Oliver/EPA)

Израиль готовится проинформировать президента США Дональда Трампа о вариантах повторных ударов по Ирану из-за обеспокоенности вокруг ракетной программы Тегерана. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на пять неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Израильские официальные лица все больше обеспокоены тем, что Иран расширяет производство баллистических ракет, программа которых пострадала от израильских военных ударов ранее в этом году, и готовятся проинформировать Трампа о вариантах повторного нападения на страну.

По словам собеседников, израильские чиновники также обеспокоены тем, что Иран восстанавливает объекты по обогащению урана, которые США бомбили в июне. Однако, добавили они, официальные лица считают более насущными проблемами усилия Ирана по восстановлению объектов, где производятся баллистические ракеты, и ремонту поврежденных систем противовоздушной обороны.

Ожидается, что Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретятся позже в этом месяце во Флориде. По словам собеседников, на этой встрече Нетаньяху, как ожидается, докажет Трампу, что расширение Ираном своей программы баллистических ракет представляет угрозу, которая может потребовать быстрых действий.

Собеседники отметили, что часть его аргументации, как ожидается, будет заключаться в том, что действия Ирана представляют опасность не только для Израиля, но и для всего региона в целом, включая интересы США. Ожидается, что израильский премьер представит Трампу варианты участия США в новых военных операциях.

На вопрос в четверг о встрече с Нетаньяху 29 декабря Трамп ответил журналистам: "Мы еще официально не договорились, но он хотел бы меня увидеть".

Израильские официальные лица объявили о встрече 29 декабря. Израильское правительство отказалось от комментариев. Иранская миссия при ООН не ответила на запрос о комментариях.