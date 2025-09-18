Санкции ООН против Ирана готовятся восстановить на фоне "несерьезных заявлений" Тегерана

Голосование за резолюцию об отмене санкций состоится 19 сентября и, ожидается, что оно будет провалено

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/Benoit Tessier)

Страны Европы могут снова ввести международные санкции против Ирана к концу сентября, так как переговоры о ядерной программе не принесли желаемого результата. Об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Reuters.

В интервью израильскому телеканалу Channel 12 его спросили о том, является ли уже решенным вопрос о механизме "snapback" ("механизм обратного действия", что означает восстановление санкций), который предусмотрен соглашением по иранской ядерной программе. Президент Франции ответил утвердительно.

"Да. Я так думаю, потому что последние новости от иранцев несерьезны", – сказал он.

17 сентября министры иностранных дел стран Е3 (Великобритании, Франции и Германии) провели телефонный разговор, в котором пришли к выводу, что существенного прогресса в переговорах с Ираном достигнуто не было, хотя "дверь все еще открыта" для попытки достичь соглашения до истечения крайнего срока 30 сентября.

19 сентября Совет Безопасности ООН проведет голосование по резолюции, которая должна окончательно отменить санкции против Ирана. По словам дипломатов, ожидается, что резолюция не наберет девяти голосов –минимального необходимого количества. А если наберет, то США, Великобритания или Франция наложат вето.

16 июля Axios сообщало, что США и Европа дали Ирану время до августа заключить соглашение о нераспространении ядерной программы, иначе введут санкции.

25 июля в Стамбуле прошли переговоры Ирана с представителями Германии, Франции и Великобритании по поводу ядерной программы.

Сообщалось, что европейцы готовятся активировать механизм "в отсутствие компромиссного решения" и призвали Иран предпринять "конкретные шаги" в отношении обогащения урана и возобновления сотрудничества с ядерным надзорным органом ООН.

Великобритания, Франция и Германия, так называемая "Е3", в конце августа запустили 30-дневный процесс восстановления санкций ООН. Они выдвинули условия, на которые Тегеран должен встретиться в сентябре, чтобы убедить его отложить запуск "механизма обратного действия".

Предложение Е3 отложить возобновление ядерной программы на срок до шести месяцев для проведения серьезных переговоров обусловлено тем, что Иран восстановит доступ для ядерных инспекторов ООН, которые также попытаются предоставить отчет о крупных запасах обогащенного урана в Иране, а также начнет переговоры с США.