В Турции проходят ядерные переговоры Ирана с европейскими странами

Встреча происходит на фоне предупреждений о том, что Британия, Франция и Германия могут ввести санкции против Тегерана

Место переговоров (Фото: Tolga Bozoglu/EPA)

В пятницу, 25 июля, в Стамбуле проходят переговоры Ирана с представителями Германии, Франции и Великобритании по ядерной программе. Об этом сообщило медиа France 24.

Встреча происходит на фоне предупреждений о том, что три европейских государства могут ввести санкции против Тегерана, предусмотренные соглашением 2015 года. Переговоры проходят в иранском консульстве в Турции.

Встреча в Стамбуле стала первой после нападения Израиля на Иран в середине июня, которое спровоцировало 12-дневную войну и было направлено против ключевых ядерных и военных объектов.

Удары сорвали ядерные переговоры между США и Ираном, которые начались в апреле. С тех пор европейские государства угрожали возобновить санкции Организации Объединенных Наций против Ирана до конца августа в соответствии с ядерной сделкой 2015 года, которая фактически не действует.

Неназванный собеседник заявил France 24, что европейцы готовятся запустить механизм "при отсутствии переговорного решения" и призвали Иран сделать "четкие жесты" по обогащению урана и возобновлению сотрудничества с ядерным надзорным органом ООН.

Накануне переговоров в пятницу спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакай заявил, что встреча станет "испытанием на реализм для европейцев и ценной возможностью исправить свои взгляды на ядерный вопрос Ирана".

3 июля в МИД Ирана сообщили, что Тегеран после атаки США на ядерные объекты все еще видит шанс на мирные переговоры с Трампом.

14 июля Reuters сообщало, что против Ирана могут ввести повторные санкции из-за ядерной программы. Однако Тегеран не видит для этого оснований и обещает ответить.

16 июля Axios сообщало, что США и Европа дали Ирану время до августа заключить сделку, иначе введут санкции ООН.