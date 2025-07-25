У Туреччині проходять ядерні переговори Ірану з європейськими країнами

Зустріч відбувається на тлі попереджень про те, що Британія, Франція та Німеччина можуть запровадити санкції проти Тегерану

Місце переговорів (Фото: Tolga Bozoglu/EPA)

У п’ятницю, 25 липня, у Стамбулі проходять переговори Ірану з представниками Німеччини, Франції та Великої Британії щодо ядерної програми. Про це повідомило медіа France 24.

Зустріч відбувається на тлі попереджень про те, що три європейські держави можуть запровадити санкції проти Тегерану, передбачені угодою 2015 року. Переговори проходять в іранському консульстві в Туреччині.

Зустріч у Стамбулі стала першою після нападу Ізраїлю на Іран у середині червня, який спровокував 12-денну війну та був спрямований проти ключових ядерних та військових об'єктів.

Удари зірвали ядерні переговори між США та Іраном, що розпочалися у квітні. Відтоді європейські держави погрожували відновити санкції Організації Об’єднаних Націй проти Ірану до кінця серпня відповідно до ядерної угоди 2015 року, що фактично не діє.

Неназваний співрозмовник заявив France 24, що європейці готуються запустити механізм "за відсутності переговорного рішення" та закликали Іран зробити "чіткі жести" щодо збагачення урану й відновлення співпраці з ядерним наглядовим органом ООН.

Напередодні переговорів у п'ятницю речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакай заявив, що зустріч стане "випробуванням на реалізм для європейців та цінною можливістю виправити свої погляди на ядерне питання Ірану".

3 липня в МЗС Ірану повідомили, що Тегеран після атаки США на ядерні об'єкти все ще бачить шанс на мирні переговори з Трампом.

14 липня Reuters повідомляло, що проти Ірану можуть запровадити повторні санкції через ядерну програму. Однак Тегеран не бачить для цього підстав і обіцяє відповісти.

16 липня Axios повідомляло, що США і Європа дали Ірану час до серпня укласти угоду, інакше введуть санкції ООН.