У Туреччині проходять ядерні переговори Ірану з європейськими країнами
Місце переговорів (Фото: Tolga Bozoglu/EPA)

У п’ятницю, 25 липня, у Стамбулі проходять переговори Ірану з представниками Німеччини, Франції та Великої Британії щодо ядерної програми. Про це повідомило медіа France 24.

Зустріч відбувається на тлі попереджень про те, що три європейські держави можуть запровадити санкції проти Тегерану, передбачені угодою 2015 року. Переговори проходять в іранському консульстві в Туреччині.

Зустріч у Стамбулі стала першою після нападу Ізраїлю на Іран у середині червня, який спровокував 12-денну війну та був спрямований проти ключових ядерних та військових об'єктів.

Удари зірвали ядерні переговори між США та Іраном, що розпочалися у квітні. Відтоді європейські держави погрожували відновити санкції Організації Об’єднаних Націй проти Ірану до кінця серпня відповідно до ядерної угоди 2015 року, що фактично не діє.

Неназваний співрозмовник заявив France 24, що європейці готуються запустити механізм "за відсутності переговорного рішення" та закликали Іран зробити "чіткі жести" щодо збагачення урану й відновлення співпраці з ядерним наглядовим органом ООН.

Напередодні переговорів у п'ятницю речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакай заявив, що зустріч стане "випробуванням на реалізм для європейців та цінною можливістю виправити свої погляди на ядерне питання Ірану".

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