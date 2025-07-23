Глава МЗС Ізраїлю на зустрічі із Зеленським закликав визнати КВІР терористами

Саар та Зеленський обговорили співпрацю у сферах економіки та безпеки, посилення української ППО та спільне виробництво зброї

Володимир Зеленський та Гідеон Саар (Фото: X-акаунт глави МЗС Ізраїлю)

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві закликав визнати Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією. Про це Саар повідомив у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Глава МЗС Ізраїлю написав, що 23 липня зустрівся із Зеленським.

"Це була хороша і дружня зустріч. Я висловив свою вдячність народу України, який вже три з половиною роки стикається з важкою війною", – написав Саар.

За його словами, сторони обговорили важливість зміцнення двосторонніх відносин, війну Росії проти України та ситуацію на Близькому Сході з акцентом на Іран.

"Я попросив президента сприяти тому, щоб український парламент визнав КВІР терористичною організацією", – написав міністр.

Він також наголосив на необхідності запуску механізму SnapBack (процедуру автоматичного відновлення санкцій) проти Ірану з боку Німеччини, Франції та Великої Британії.

Саар передав Зеленському звіт Dina Project щодо злочинів – зґвалтувань і сексуального насильства, – які бойовики ХАМАС здійснили 7 жовтня 2023 року. До зустрічі глава МЗС Ізраїлю відвідав Бабин Яр. Він подякував Зеленському за його зусилля зі збереження пам'яті про Голокост.

Згодом і Зеленський розповів про зустріч із главою дипломатії Ізраїлю. Вони обговорили співпрацю у сферах економіки та безпеки, посилення української протиповітряної оборони та спільне виробництво зброї.

Президент подякував Ізраїлю за рішення виділити допомогу у сфері забезпечення систем водопостачання південних регіонів й висловив сподівання на підтримку зусиль щодо гуманітарного розмінування забруднених територій.

ДОВІДКА. КВІР – це військова організація в Ірані, яка має значний вплив на політичне та економічне життя країни. Її часто називають паралельною армією. КВІР також має вплив на зовнішню політику Ірану та підтримує різні воєнізовані угруповання в регіоні. КВІР має власні сухопутні війська, військово-повітряні та військово-морські сили, а також сили спеціального призначення "Кудс". Останні відповідають за екстериторіальні операції та підтримку недержавних акторів у різних країнах. США визнали КВІР іноземною терористичною організацією.

25 червня The Telegraph писала, що через загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем Москва, ймовірно, не отримає балістичних ракет, обіцяних Тегераном.

2 липня Буданов повідомляв, що ескалація на Близькому Сході не вплинула на військову допомогу Росії з боку Ірану, адже Тегеран здебільшого надає Москві компоненти, а не зброю.