Буданов: З Ірану до Росії переважно йдуть компоненти, здебільшого – порох

Очільник ГУР констатував, що "шахеди" давно збирають на території РФ

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Ескалація на Близькому Сході не вплинула на військову допомогу Росії з боку Ірану, адже Тегеран здебільшого надає Москві компоненти, а не зброю. Про це в інтерв’ю Громадському радіо повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

"Мені шкода вас розчаровувати, але Російська Федерація не так сильно залежить від постачань з Ірану. З Ірану переважно йдуть тільки компоненти, здебільшого це порох", – сказав Буданов.

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Очільник ГУР додав, що процес постачання дещо уповільнився, але "ви його серйозно не побачите цієї затримки й уповільнення".

Він акцентував, що "шахеди" давно почали виробляти на території РФ.

"Тому ні. Серйозно це ніяк не відобразиться", – сказав глава ГУР.

На уточнювальне запитання щодо того, чи може Росія якось допомогти Ірану, Буданов відповів: "Чи може вона суто технічно? Так, суто технічно може. Чи зробить вона це? Ні, не зробить".

20 червня естонська розвідка повідомила, що російських дронових атак по Україні може поменшати через загострення ситуації на Близькому Сході.

25 червня The Telegraph писала, що через загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем Москва, ймовірно, не отримає балістичних ракет, обіцяних Тегераном.