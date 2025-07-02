Буданов: З Ірану до Росії переважно йдуть компоненти, здебільшого – порох
Ескалація на Близькому Сході не вплинула на військову допомогу Росії з боку Ірану, адже Тегеран здебільшого надає Москві компоненти, а не зброю. Про це в інтерв’ю Громадському радіо повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
"Мені шкода вас розчаровувати, але Російська Федерація не так сильно залежить від постачань з Ірану. З Ірану переважно йдуть тільки компоненти, здебільшого це порох", – сказав Буданов.
Очільник ГУР додав, що процес постачання дещо уповільнився, але "ви його серйозно не побачите цієї затримки й уповільнення".
Він акцентував, що "шахеди" давно почали виробляти на території РФ.
"Тому ні. Серйозно це ніяк не відобразиться", – сказав глава ГУР.
На уточнювальне запитання щодо того, чи може Росія якось допомогти Ірану, Буданов відповів: "Чи може вона суто технічно? Так, суто технічно може. Чи зробить вона це? Ні, не зробить".
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